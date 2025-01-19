Sokak Köpekleri Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Kitap almak için çıktığı yolda sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Eslem Teker yavrumuz hayatını kaybetti. Acımızın tarifi yok. Siyasi bir mesele haline getirilerek tartışılmak istenen sokak köpekleri konusu, ülkemizin çözülmesi gereken en önemli sorunlarından birisidir. Hayvan haklarına riayet ederek şehirleri çocuklarımız için güvenilir bir hale getirmek mümkündür" ifadesini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, konuya ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı. Arıkan, şunları kaydetti:

"Eslem... Kitap almak için çıktığı yolda sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Eslem Teker yavrumuz hayatını kaybetti. Acımızın tarifi yok. Siyasi bir mesele haline getirilerek tartışılmak istenen sokak köpekleri konusu, ülkemizin çözülmesi gereken en önemli sorunlarından birisidir. Hayvan haklarına riayet ederek şehirleri çocuklarımız için güvenilir bir hale getirmek mümkündür. Bunun için mecliste ve pek çok platformda çözüm önerilerimizi dile getirdik. Saadet Partimizin sunduğu çözüm önerisi güvenli sokaklar için olduğu kadar sokak hayvanları için de en isabetli yoldur. Bu vesileyle Eslem yavrumuza Allah'tan rahmet; yakınlarına ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu acının bir daha yaşanmaması için hepimize düşen büyük bir sorumluluk vardır."