SOKAK KÖPEKLERİ, RESMİ PLAKALI KAMYONLA ÇÖPLÜĞE BIRAKILDI

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinden toplandığı iddia edilen çok sayıda sokak köpeği, resmi plakalı kamyonla getirildiği kent çöplüğüne bırakıldı. O anlar bir hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 'Geçen akşam Sungurlu ilçemizden tahsis edilmiş resmi plakalı bir araç ile bir kamyon dolusu hayvan getirildiği görüldü. Bununla ilgili resmi işlemlerin başlatılacağını buradan ilan ediyoruz' dedi.

İskilip yolu üzerindeki Karapürçek çöplüğüne önceki gün resmi plakalı bir kamyondan çok sayıda sokak köpeği bırakıldı. O anlar, bir hayvansever tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Hayvanseverin tepki gösterdiği kamyon şoförü, Ben emir kuluyum diyerek hızla bölgeden uzaklaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Çorum Belediyesi ekipleri Sungurlu ilçesinden geldiği belirlenen resmi plakalı kamyonun kente giriş ve çıkış yaptığı anlara ait görüntüleri basınla paylaştı. Belediye yetkilileri sokak köpeklerinin çöplüğe bırakılması ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını söyledi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 'Belediye olarak kısırlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Şehrimizde zaman zaman popülasyonların artığını, farklı hayvanların geldiğini, ancak bunların nasıl ne şekil getirilip bırakıldığına dair elimizde bir delilimiz yoktu. Geçen akşam Sungurlu ilçemizden tahsis edilmiş resmi plakalı bir araç ile bir kamyon dolusu hayvan getirildiği görüldü ve popülasyonların artış nedenlerinden birisinin bu olduğunun resmi kayıtlarımıza girmiş bulunmakta. Bununla ilgili resmi işlemlerin başlatılacağını buradan ilan ediyoruz' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel