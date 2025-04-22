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Sokak Köpekleri Koyun Sürüsüne Saldırdı: 7 Koyun Hayatını Kaybetti

Sokak Köpekleri Koyun Sürüsüne Saldırdı: 7 Koyun Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında 15 koyun besleyen İsmail Yıldızhan'a ait bahçede 7 koyun telef oldu. Yıldızhan ve oğlu, sopalarla köpekleri uzaklaştırarak koyunlarını kurtarmaya çalıştı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sokak köpekleri, bahçeye bırakılan sürüye saldırısında 7 koyun öldü.

Domaniç ilçesinde esnaf İsmail Yıldızhan'a ait bahçede bakılan 15 koyuna, gece yarısı gelen sokak köpekleri saldırdı. Koyunlardan 7'si ölürken, Yıldızhan ve oğlu köpekleri sopalarla uzaklaştırdı. Komşularının aramasıyla olaydan haberdar olduğunu ifade eden İsmail Yıldızhan, "Oğlum koyunlara merak sardı, ben de aldım. Büyütüp, besledik. Gece yarısı komşular aradı, koşarak geldik. 15-20 köpek bahçe içinde koyunlarımızı parçalıyordu. Sopalarla zorla koyunlarımızı kurtardık. Bize de saldırdılar" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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