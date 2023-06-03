Sokak köpekleri iki kişiyi yaraladı

Adıyaman'da sokak köpeklerinin saldırdığı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Vedat P. ve Sinan Y., iş dönüyü sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişiler, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştı. Yaralı şahıslar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.