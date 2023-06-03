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Sokak köpekleri iki kişiyi yaraladı

Sokak köpekleri iki kişiyi yaraladı

Güncel Haberler

Adıyaman'da sokak köpeklerinin saldırdığı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Vedat P. ve Sinan Y., iş dönüyü sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişiler, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştı. Yaralı şahıslar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da sokak köpeklerinin saldırdığı iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Vedat P. ve Sinan Y., iş dönüyü sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişiler, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştı. Yaralı şahıslar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adıyaman Güncel Haberler

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