Sokak köpeğinin saldırdığı Yavuz, yaralandı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Yavuz Selim Canlı (5), sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Anne Güler Canlı, olayın ardından oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Olay, 14 Nisan'da Serhat Mahallesi'nde bulunan İbrahim Karakoç Parkı'nda meydana geldi. Yavuz Selim Canlı, ağabeyi Feyzullah Alp Canlı (8) ile parkta oynarken sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı. Yavuz Selim, anne ve babası tarafından hastaneye götürüldü. Yavuz Selim Canlı, hastanede 1 hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

İsmet Canlı, oğlumun vücudunda diş izleri haricinde yırtıklar da olduğunu söyleyerek, 20 dikiş atacakları yere enfeksiyon riskine karşı daha az dikiş attılar. Bir tarafında 5, bir tarafında 3, bir tarafında 1 dikiş var. Şimdi her gün pansuman için hastaneye gidip geliyoruz. 4 doz aşı vardı, 3'ünü vurdurduk, 1 tanesi kaldı dedi.

Olaydan sonra oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirten İsmet Canlı, Çocuğum evde bile bir köpek sesi duysa, 'baba köpekler mi geliyor' diyor. Şimdi okula da gidemiyor. Ne olur ne olmaz diye okula gönderemiyoruz; çünkü çocuk çok hareketli ve yaraları var dedi.

Güler Canlı da olaydan sonra çocuğunun yaşadığı psikolojik sorunlara dikkat çekerek, Çocuk gece çocuk tuvalete kalkıyor, çantamı görüp köpek sanıyor. Psikolojik olarak o kadar etkilendi çocuğum. Bir an önce köpekleri toplamalarını ve onların da sağlığı için güzel bir yerde beslenmelerini diliyoruz. Bir de köpeklere çiğ et veriyorlar. Böylelikle insan etine de alıştırmış oluyorlar. Beslesinler ama çiğ et vermesinler lütfen ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 6 veteriner hekim, 11 hayvan yakalama-bakım personeli ve 3 sokak hayvanları hizmet aracı ile bu konuda çalışmalar yapıldığı belirtilerek, geçici bakımevlerinde 10 gün süreyle gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanların kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan sonra kayıt altına alınıp, alındıkları ortama geri bırakıldıkları belirtildi. Açıklamada, Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde beslenme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. Belediyemizce de bu doğrultuda çalışmalarımız düzenli olarak yürütülmektedir denildi.