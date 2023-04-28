Sokak köpeğinin saldırdığı Yavuz, yaralandı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Yavuz Selim Canlı (5), sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Anne Güler Canlı, olayın ardından oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Olay, 14 Nisan'da Serhat Mahallesi'nde bulunan İbrahim Karakoç Parkı'nda meydana geldi. Yavuz Selim Canlı, ağabeyi Feyzullah Alp Canlı (8) ile parkta oynarken sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı. Yavuz Selim, anne ve babası tarafından hastaneye götürüldü. Yavuz Selim Canlı, hastanede 1 hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 6 veteriner hekim, 11 hayvan yakalama-bakım personeli ve 3 sokak hayvanları hizmet aracı ile bu konuda çalışmalar yapıldığı belirtilerek, geçici bakımevlerinde 10 gün süreyle gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanların kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan sonra kayıt altına alınıp, alındıkları ortama geri bırakıldıkları belirtildi. Açıklamada, "Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde beslenme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. Belediyemizce de bu doğrultuda çalışmalarımız düzenli olarak yürütülmektedir" denildi.

Görüntü dökümü:

- Parktan görüntü

- Aileden görüntü

- İsmail Canlı ile röportaj

- Güler Canlı ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Oğuzhan SARI- Muhammet BAYRAM/ANKARA,