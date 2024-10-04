Üye Girişi
Haberler

Sokak Köpeğine Şiddet Uygulayan Şahis Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Sokak Köpeğine Şiddet Uygulayan Şahis Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İnegöl'de, tavuk yediği gerekçesiyle bir sokak köpeğine sopa ile saldıran D.A., gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin tedavi altına alındığı ve görüntülerle olayın delillendiği bildirildi.

KÖPEK BULUNAMADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde D.A.'nın (58), tavuğunu yediği gerekçesiyle, sopayla defalarca vurduğu sokak köpeğinin ölmediği ve olayın ardından bahçesine sığındığı fabrikanın sahibi tarafından, veterinere götürülerek tedavi ettirildiği iddia edildi. Fabrika sahibi tarafından cep telefonu ile görüntülenen erkek köpeğin, darbeye bağlı olarak kafatasında kırıklar olduğu ve sol gözünün de görme yetisini kaybettiği belirlendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Köpeği dövdüğü anlar güvenlik kamerasına da yansıyan ve gözaltına alınan D.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.A.'nın ifadesinde, köpeği, tavukları yediği için bir anlık sinirle sopayla dövdüğünü, köpeğin ölmediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan jandarmanın sahibinin ifadesine başvurmak üzere gittiği fabrikada, köpeği bulamaması üzerine, köpeğin sağ olduğuna dair görüntülerin dosyaya delil olarak sunulduğu ve D.A.'nın bu gerekçeyle serbest bırakıldığı iddia edildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hayvan Hakları Güvenlik 3-sayfa İnegöl Güncel Hukuk Kadın Bursa

İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkbal Uzuner kimdir? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen İkbal Uzuner kaç yaşında, nereli, İkbal Uzuner nasıl, neden öldürüldü? Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen kızın VİDEOSU yayınlandı mı (Hassas Görüntüler) İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü? Rizespor Antalyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title