Sokak Köpeğine Şiddet: İbrahim Arslaner Tutuklandı
Gemerek ilçesinde bir köpeği sopayla dövdüğü için gözaltına alınan İbrahim Arslaner, adli işlem sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Gemerek ilçesi Sızır beldesinde 4 aylık köpeği sopayla dövdüğü için jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Arslaner (44) jandarmadaki işlemlerinin ardından Gemerek Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Arslaner, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel