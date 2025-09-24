Sokak Köpeğine Şiddet: İbrahim Arslaner Tutuklandı

TUTUKLANDI

Gemerek ilçesi Sızır beldesinde 4 aylık köpeği sopayla dövdüğü için jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Arslaner (44) jandarmadaki işlemlerinin ardından Gemerek Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Arslaner, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.