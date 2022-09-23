Sokak köpeğinden, öksüz kalan yavru kediye anne şefkati

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir sokak köpeği, öksüz kalan kediye annelik yapmaya başladı. Kedi ile köpeğin iç içe olduğu görüntüler, görenlerin içini ısıttı.

Çemişgezek ilçesinde bir sokak köpeği, annesiz kalan küçük kediye annelik yapıyor. Kendi yavruları bir süre önce ölen köpek, yavru kediyi emzirip, onu kendi yavrusu gibi kolluyor. Köpeğin kediye annelik yaptığı görüntüler görenleri duygulandırdı.