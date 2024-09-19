Sokak Köpeği Saldırısında 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

İZMİR'de, okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi Baran Levent, başı ve kulağından yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Eylül'de saat 16.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi 3946 Sokak'ta meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Baran Levent, okul çıkışında annesi Özge Levent ile evlerine giderken, yolda yanlarına bir sokak köpeği geldi. Baran Levent, köpeğin başını okşayıp, sevmek istedi. Ancak köpek bir anda Levent'e saldırdı. Kulağında 1 santimetrelik yırtık oluşan ve başından yaralanan çocuğu çevredeki biri kurtardı. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Baran Levent'in başına 4 dikiş atıldı. Levent, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesi şikayetçi olacaklarını söyledi.

Öte yandan, Baran Levent'in köpeğin saldırısına uğradığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde başını okşadığı köpeğin çocuğa saldırması, birinin araya girerek kurtarması ve çocuğun ağlayarak yardım istemesi ile bölgeden uzaklaştırılması yer alıyor.