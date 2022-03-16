SOKAK KÖPEĞİ ÇOCUĞU ISIRDI

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan E.Ş. (11) yanındaki annesi ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Köpeğin bacağından ısırdığı çocuğun ailesi ve bölgedeki esnaf, çevreye tehlike saçtığını söyledikleri köpeklerin toplatılmasını istedi.

Olay 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sularında, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Yığmalar Kavşağı adı verilen bölgede meydana geldi. Annesiyle birlikte markete giden E.Ş.?ye o sırada otobüs durağı önünde yatan bir köpek saldırdı. Köpeğin bacağından ısırdığı E.Ş., yakınları tarafından götürüldüğü nastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÇOCUKLARIMIZI SOKAĞA SALAMIYORUZ'

Çocuğun annesi Ela Şengeze, 'Marketten alışverişimizi yapıp durağın önüne geldiğimizde köpekler aniden çocuğuma saldırdı. Belediyeden bu köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Çocuklarımızı sokağa salamıyoruz. Çocuğum korkudan dışarı çıkamıyor diye konuştu.

ESNAF KÖPEKLERDEN RAHATSIZ

Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf da sokak köpeklerinden şikayetçi. İsa Sevgili 'Biz mahalle sakinleri ve esnaf olarak köpeklerden şikayetçiyiz. Dün siyah bir köpek çocuğa saldırdı ve ısırdı. Biz şikayetçiyiz toplatılmasını istiyoruz dedi. Sefa Yirmibeş adlı esnaf, kendisinin iki köpek beslediğine dikkati çekerek 'Burada 6-7 köpek vardı. İçlerinden siyah olanı çocuk hiçbirşey yapmadığı halde saldırdı ve ısırdı. Bunlar başıboş köpek. Beslenme alanlarını caddenin gerisine taşımak daha mantıklı olur diye konuştu. Mevlüt Karademir adlı fast-food işletmecisi ise köpeklerin özellikle gece saatlerinde büyük tehlike oluşturduğunu söyleyerek 'Burada genellikle köpekler toplanıp çocuklara, insanlara, gece işten gelenlere saldırıyor. Saat 01.00'den sonra çok sıkıntı yaratıyorlar. Biz de işyerimizin önünde olduğu için araya girerek insanları kurtarmaya çalışıyoruz dedi.