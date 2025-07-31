Sokak Kedisi Katilinin Cezaevine Gönderilmesi

TUNCELİ'de, sokak kedisini öldürüp çöpe atan ve yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki cisimle sokak kedisini öldürüp çöpe atan şüpheli, o sırada binanın balkonunda oturan kişi tarafından fark edildi. Sabah saatlerinde çöp konteynerinde ölü kediyi gören vatandaş, durumu emniyete bildirip şikayetçi oldu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüpheliyi tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını öne süren şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Hayvanları Koruma Kanunu' ve 'Sahipsiz hayvanı kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,