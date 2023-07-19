Samsun'da geceleyin evinin önündeki sokak kedilerini kovduğu için önce aracının lastikleri kesilen bir kişi, daha sonra da bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olayın yaşandığı yer İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'dir.

Sokak kedilerini kovduğu için bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da geceleyin evinin önündeki sokak kedilerini kovduğu için önce aracının lastikleri kesilen şahıs daha sonra da bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde gece saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. sokak kedilerini kovduğu iddiasıyla tanımadığı kişiler ile aralarında tartışma çıktı. Kimliği belirsiz şahıslar, Ali B.'nin evinin önündeki park halindeki otomobilinin 3 lassiğini kesti. Ali B., aracının lastiği ile ilgilenirken bu kez aynı şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtının 2 yerinden, sağ baldırının da 3 yerinden olmak üzere 5 yerinden bıçaklanan Ali B., sokakta olduğu yerde kanlar içinde yere yığılıp kaldı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ali B., sokakta kedileri kovduğu için tanımadığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradığını söyledi.

Polis, kaçan kimliği belirsiz şahısların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.