Sokak Hayvanları İçin Yardım Fonları Usulsüz Kullanıldı

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Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında, sokak hayvanları için toplanan yardımları usulsüz şekilde kullandıkları belirlenen 5 dernekle bağlantılı 10 şüpheli tutuklandı. Toplam 25 milyon liranın dernek yöneticileri tarafından şahsi amaçla kullanıldığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sokak hayvanları için toplanan yardımları usulsüz şekilde kullandıkları belirlenen 5 dernekle bağlantılı 10 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Pati Koruyucuları Derneği", "Ankara Patili Canlar Derneği", "Patileri Koruma Derneği", "Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği" ve "Can Paticikler Koruma Derneği" isimli 5 farklı dernek aracılığıyla, sokak hayvanları ve evcil hayvanların bakımı için hayvanseverlerden bağış toplandığı tespit edildi.

Toplanan 25 milyon 440 bin 584 liranın, dernek yöneticileri ve derneklerle bağlantılı bazı kişiler tarafından şahsi amaçla kullanıldığı iddiası üzerine, MASAK raporu ve diğer deliller doğrultusunda 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ankara merkezli, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 10 şüpheli ise tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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