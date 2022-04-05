Sokak Hayvanları Günü'nde Hayvan Sevgisini Aşılıyorlar

SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü sebebiyle ilçede bulunan okullarda hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sunumlar gerçekleştiriyor. Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak kutlanıyor. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü sebebiyle Yahşihan Belediyesi Barınak Sorumlusu Seda Kapsuk ve Veteriner Hekim Hilal Özçiflikçi Toki Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı Ortaokulu ve Uğur Böceği Anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sunum gerçekleştirdi. Sunumdan sonra açıklama yapan Yahşihan Belediyesi Barınak Sorumlusu Seda Kapsuk, "Okullarımıza gelerek çocuklarımız ve hayvanlarımız için bir şeyler yapmak istedik. Bir barınakta neler yapılıyor? Hayvanlara nasıl davranmak gerekiyor? Hayvanların nasıl beslenmesi gerektiği gibi konuları anlatıp çocuklara sunum gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca programdan sonra çocukları barınağımızda davet ederek hayvanlara daha sıcak bakmalarını sağlıyoruz. Çocuklar barınağımızı çok seviyor. Her gün ziyaretler oluyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor." İfadelerini kullandı.

YAHŞİHAN BELEDİYESİ HER ZAMAN SOKAK HAYVANLARININ YANINDA

Yahşihan sınırları içerisinde bulunan tüm bölgelerde 2 vardiya çalışan Yahşihan Belediyesi Barınak ekipleri günlük olarak başıboş gezen sokak hayvanlarını toplayıp besleme noktalarına bırakıyor. Hasta olan hayvanlar (uyuz vs.) tam zamanlı çalışan Veteriner Hekim nezaretinde bakımları yapılıyor. Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda 1 Veterinerle birlikte toplam 10 kişi çalışıyor. Ayrıca Yahşihan ilçesinin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için mama odakları koyarak beslenmesini sağlanıyor. Kısacası beslenme ihtiyaçları karşılanmayan sokak hayvanlarına Yahşihan Belediyesi tarafından en iyi imkânları sağlanıyor. Yahşihan Belediyesi barınak ekiplerince işletmelerden yemek artıkları ve bayat ekmek toplaması günlük olarak kontrollü bir şekilde devam ediyor. Yahşihan Belediyesi tarafından belirlenmiş ilçe sınırlarında 7 adet besleme noktasında yaklaşık 350 köpeğin besleme işlemi günlük olarak yapılıyor.

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