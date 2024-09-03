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Sokak Hayvanları Düzenlemesi İçin Yaşam Nöbeti

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Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, sokak hayvanları düzenlemesinin görüşüleceği 5 Eylül günü Anayasa Mahkemesi önünde yaşam nöbeti tutacak.

(ANKARA) - Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi sokak hayvanları düzenlemesinin görüşüleceği 5 Eylül günü Anayasa Mahkemesi önüne gidecek. X hesapları üzerinden çağrılar yapan inisiyatifler, AYM önünde yapılacak yaşam nöbetine yurttaşları davet etti.

Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi önünde yasanın iptalini talep eden Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi bu kez AYM önünde yaşam nöbeti tutacak. Anayasa Mahkemesi'nde sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin görüşüleceği 5 Eylül'de yaşam hakkı savunucuları AYM önünde yaşam nöbeti tutacak.

Sokaktayım Yanındayım X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haydi tüm Türkiye, AYM önüne Yaşam Nöbetine! 5 Eylül Perşembe Saat: 08.00 AYM ÖNÜ 5 Eylül Perşembe günü, sabah 08.00'den itibaren, 'hayvanların yaşam hakkının' görüşüleceği Anayasa Mahkemesi önünde buluşuyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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