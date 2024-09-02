Sokak düğününde çıkan kavgada öldürülen kişinin katilleri tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada Samet Avcıtürk'ü (26) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Osman Ö. ve olaya karışan Ali Çağrı Ö., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada Samet Avcıtürk'ü (26) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Osman Ö. ve olaya karışan Ali Çağrı Ö., gündüz saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.