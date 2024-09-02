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Sokak düğününde çıkan kavgada öldürülen kişinin katilleri tutuklandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada Samet Avcıtürk'ü (26) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Osman Ö. ve olaya karışan Ali Çağrı Ö., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada Samet Avcıtürk'ü (26) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Osman Ö. ve olaya karışan Ali Çağrı Ö., gündüz saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye 3-sayfa Düziçi Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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