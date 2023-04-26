Sokak çatışmasında vurulan Yusuf Arda'nın annesi: Kucağımda can vermiş

ADANA'da, iki grup arasındaki çatışmada, bebek arabasında merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden 18 aylık Yusuf Arda'nın annesi Fatma Fıratokulu (26), "Oğlum baygındı, ağzından kan geliyordu. Kucağımda can vermiş, haberim yok" dedi.

Olay, 23 Nisan akşamı, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşinin ziyaretine giden Fatma Fıratokulu, kızı Adasu'yu (9) burada bırakıp, oğlu Yusuf Arda ile eve dönmek için sokağa çıktı. Bu sırada husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlardan birinden çıkan mermi, bebek arabasındaki Yusuf Arda'ya isabet etti. Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı. Çevreden birinin otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

Baba Mehmet Fıratokulu (38) ise şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirterek, "Acımız, ancak öyle dinecek. Her uyuduğumda çocuğumun o hali gözümün önüne geliyor. Nasıl yapacağız, nasıl dayanacağız, bilmiyorum. Daha masum bir çocuktu. Konuşmayı bile bilmiyordu. Ne suçu, ne günahı vardı? İnsanlar bu kadar mı acımasız? Onların da ciğeri yansın" dedi.