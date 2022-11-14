Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi Güncel Haberler KONYA'nın Karatay ilçesinde battaniyeye sarılı sokağa terk edilen 40 haftalık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. KONYA'nın Karatay ilçesinde battaniyeye sarılı sokağa terk edilen 40 haftalık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kerim Dede Mahallesi Yediler Sokak'ta 11 Kasım günü saat 23.30 sıralarında, yol kenarında battaniyeye sarılı bebek görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kız bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 40 haftalık olduğu değerlendirilen bebeğin, hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü belirtildi. Sağlık durumu iyi olan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.Bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Konya Güncel Haberler

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