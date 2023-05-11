Soğutma Sanayisi Devi Danfoss, Çin'de Ar-Ge Test Merkezi Kurdu

Küresel soğutma sanayisi devi Danfoss Grubu, Küresel Yeşil Soğutucu Kompresör Laboratuvarı'nın Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde faaliyete geçtiğini duyurdu.

Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 7.000 metrekare yüzölçümüne ve 140 milyon yuan (yaklaşık 20 milyon ABD doları) toplam yatırım değerine sahip merkez, Danfoss'un 1996'da kente ilk gelişinden bu yana Tianjin'de gerçekleştirdiği en büyük sermaye artışını oluşturuyor.

Şirketin en gelişmiş ve en büyük pistonlu kompresör araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve test merkezi olan yeni laboratuvar, ticari kompresörlerin araştırma ve testine, özellikle de değişken frekans teknolojisi ve bu teknolojinin ısı pompalarına uygulanmasının yanı sıra alternatif yeşil soğutucu çözümlerine odaklanacak şekilde tasarlandı.

SES 1 (İngilizce): KİM FAUSİNG, Danfoss Grubu Başkan ve CEO'su:

"Danfoss'un Çin'deki ticari faaliyeti yıllar içinde hızlı bir büyüme kaydetti. Örneğin, 2015 yılında Çin'deki satışlarımız yaklaşık 4 milyar yuan (yaklaşık 576.82 milyon ABD doları) iken, 2022'de bu rakam iki katından fazla artarak yaklaşık 10 milyar yuan (yaklaşık 1.44 milyar ABD doları) ulaştı. Çift karbon hedeflerine yönelik stratejiler Çin geneline yayılmaya devam ederken, daha geniş pazar potansiyeli de sürekli olarak gelişecek. Güç, enerji ve etkili çözümler. Tüm bunlar, Çin'de birlikte sahip olacağımız gelecek konusunda bizi daha da emin kılıyor."

SES 2 (Çince): ARTHUR XU, Danfoss Çin'in Başkanı:

"Danfoss 27 yıl önce Çin pazarına girdiğinden beri, grubumuz Çin'de "üretmekten" Çin'de "yaratmaya" doğru kararlı adımlar attı. Bu laboratuvar, Danfoss'un Tianjin'deki altıncı ve en büyük sermaye artışı olma özelliğini taşırken, şirketin Çin'in yeşil kalkınmasına olan güvenini yansıtıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)