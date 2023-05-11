Soğutma Sanayisi Devi Danfoss, Çin'de Ar-Ge Test Merkezi Kurdu

TİANJİN, 11 Mayıs (Xinhua) -- Küresel soğutma sanayisi devi Danfoss Grubu, Küresel Yeşil Soğutucu Kompresör Laboratuvarı'nın Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde faaliyete geçtiğini duyurdu.

Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 7.000 metrekare yüzölçümüne ve 140 milyon yuan (yaklaşık 20 milyon ABD doları) toplam yatırım değerine sahip merkez, Danfoss'un 1996'da kente ilk gelişinden bu yana Tianjin'de gerçekleştirdiği en büyük sermaye artışını oluşturuyor.

Şirketin en gelişmiş ve en büyük pistonlu kompresör araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve test merkezi olan yeni laboratuvar, ticari kompresörlerin araştırma ve testine, özellikle de değişken frekans teknolojisi ve bu teknolojinin ısı pompalarına uygulanmasının yanı sıra alternatif yeşil soğutucu çözümlerine odaklanacak şekilde tasarlandı.

Danfoss Grubu Başkan ve CEO'su Kim Fausing'e göre laboratuvarda test edilen ve onaylanan teknoloji ve çözümler, klima, ısı pompası, veri merkezi, soğuk zincir ve enerji depolama sektörlerinde yaygın şekilde kullanılacak. Bunun, küresel yeşil dönüşümde, özellikle de karbondioksit emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Danfoss Çin Başkanı Arthur Xu, laboratuvarın, grubun Çin'de "üretmekten" Çin'de "yaratmaya" yönelik yolculuğunda önemli bir uygulama olduğunu ve şirketin Çin'in yeşil kalkınmasına ve Çin ekonomisine ilişkin uzun dönemli beklentilere olan güvenini yansıttığını söyledi.

Çin'in 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefinin getirdiği büyük piyasa potansiyelinin, Danfoss'un enerji verimliliğine sahip çözümleri için sürekli kullanılacağını kaydeden Fausing'e göre bu, şirketin Çin'deki geleceği konusunda daha da emin olmasını sağlıyor.