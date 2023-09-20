Söğütlü Kaymakamı Gün, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilerle etkinlikte bir araya geldi.

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilerle etkinlikte bir araya geldi.

Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve gazilerle kahvaltı yapan Gün, misafirleriyle yakından ilgilendi.

Programda konuşan Kaymakam Gün, şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını belirterek, "Onların bizler için can verdiklerini biliyoruz. Tüm şehit ve gazilerimizi her zaman minnetle anıyoruz." dedi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de şehit ve gazilerin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini ifade etti.

Söğütlü Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Saadettin Akdilek ise ilgi ve desteklerinden dolayı Gün ve Özten'e teşekkürlerini iletti.