Söğütlü İlçe Jandarma Komutanı Bozkurt'tan Başkan Özten'e ziyaret - Haberler

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Söğütlü İlçe Jandarma Komutanı Bozkurt'tan Başkan Özten'e ziyaret

AA - Erol Ulu - Güncel
Söğütlü İlçe Jandarma Komutanı Bozkurt'tan Başkan Özten'e ziyaret

Söğütlü İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Bozkurt, teşkilatın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Söğütlü İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Bozkurt, teşkilatın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bozkurt, amaçlarının halkın huzurunu sağlamak için mücadele etmek olduğunu belirterek, çalışmalara her zaman destek veren Özten'e teşekkür etti.

Özten de jandarma teşkilatının 183 yıldan bu yana vatan topraklarında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 24 saat esaslı çalıştığını vurguladı.

Kendilerine ne kadar teşekkür edilse az olacağını dile getiren Özten, vatanı korurken şehit düşen teşkilat mensuplarına Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diledi.

Görüşmenin ardından Bozkurt, Özten'e plaket takdim etti.

AA / Erol Ulu - Güncel

Hisarcık Jandarma Söğütlü Bozkurt Güncel Haberler

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