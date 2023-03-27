Söğütlü'de protokol üyeleri her gün bir ailede iftar yapıyor

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün ve Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ramazan dolayısıyla her akşam bir aileyi ziyaret ederek birlikte oruç açıyor.

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün ve Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ramazan dolayısıyla her akşam bir aileyi ziyaret ederek birlikte oruç açıyor.

Ramazan dolayısıyla çeşitli mahalleleri ziyaret eden Gün ve Özten, her gün iftarda bir aileye konuk oluyor.

Ailenin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Gün ve Özten, ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açıyor.

Kaymakam Gün, her ay mahallede muhtarlar ve kurum kuruluşlarla bir araya gelip eksiklikleri tamamladıklarını belirterek, "On bir ayın sultanı ramazanı da gerektiği gibi vatandaşlarımızla geçiriyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Özten de özel durumlar dışında toplu iftar yemeklerine katılmayıp her akşam bir mahallede ailenin evinde iftar yaptıklarını söyledi.

İftarın ardından başka mahallede teravih namazı kılıp vatandaşlarla sohbet ettiklerini dile getiren Özten, programlarının ramazan sonuna kadar süreceğini bildirdi.