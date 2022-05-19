Söğütlü'de öğrencilere konser verildi - Haberler

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Söğütlü'de öğrencilere konser verildi

AA - Erol Ulu - Güncel
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Söğütlü'de öğrencilere konser verildi

Söğütlü Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

Söğütlü Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

İlçedeki spor salonunda düzenlenen etkinliğe, Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakamı Gün, yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de 19 Mayıs'ın çok önemli olduğunu vurgulayarak, gençlerin başarılı olmaları için tüm imkanları kullandıklarını kaydetti.

AA / Erol Ulu - Güncel

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