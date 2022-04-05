Söğütlü'de kaymakam ve belediye başkanının mahalle ziyaretleri sürüyor

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün ve Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kahvehanelerde muhtarlar tarafından düzenlenen sohbet toplantılarına katılan Gün ve Özten, mahallelinin sorun ve taleplerini dinliyor.

Kaymakam Gün, mahalle sakinlerinin ziyaretlere ilgi göstermelerinden memnun olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın isteklerinin yerine getirilmesi için kurumlara talimatlarımızı veriyor, sonra da takiplerini yapıyoruz." dedi.

Başkan Özten ise fırsat buldukça mahalleleri ziyaret ederek, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerde Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy da yer aldı.