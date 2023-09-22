Söğütlü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Söğütlü Temsilciliği tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına okul müdürleri, öğretmenler ve jandarma personeli destek verdi.

Türk Kızılay Söğütlü Temsilciliği tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına okul müdürleri, öğretmenler ve jandarma personeli destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, okul müdürleri ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Bozkurt, Söğütlü Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen kampanyaya destek amacıyla kan bağışında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bölükbaşı, gazetecilere, kan bağışı kampanyasına okul müdürlerinin ve öğretmenlerin destek verdiğini söyledi.

Kan vermenin önemine değinen Bölükbaşı, insanların hayatını kurtarmak için de sağlıklı kişilerin kan vermesi gerektiğini, bunun için de okul müdürleri ve öğretmenler olarak kampanyaya destek vererek örnek olmak istediklerini aktardı.

Türk Kızılay Söğütlü Temsilcisi Nihat Gönül de ilçede düzenlenen kan bağışı toplama kampanyalarına destek veren kişilere, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.