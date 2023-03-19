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Söğütlü Belediyesi, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri Çanakkale'ye gönderdi

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Söğütlü Belediyesi, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri Çanakkale'ye gönderdi

Söğütlü Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yarışmalarda dereceye giren öğrencilere yönelik gezi programı düzenledi.

Söğütlü Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yarışmalarda dereceye giren öğrencilere yönelik gezi programı düzenledi.

Başkan Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada, belediye başkanı olmadan önce yıllarca okul öğretmenliği ve müdürlüğü yaptığını, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu anımsattı.

Bu nedenle öğrencilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güzel vatanı kurtarmak için mücadele ettiği toprakları görmeyi hayal etmelerini hissettiğini dile getiren Özten, "Okul idarecilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin bu güzel isteklerinin yerine getirilmesine vesile olduk. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin isteklerini dikkate alıyoruz." dedi.

Geziye katılanlar da Başkan Özten'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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