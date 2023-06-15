Söğütlü Belediyesi Kapalı Pazar Yerini Kurban Bayramı Sonrası Açacak

Söğütlü Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı pazar yerinin Kurban Bayramı sonrası hizmete sunulması planlanıyor. Başkan Yardımcısı Adem Fidan ile birlikte pazar yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni pazar yerinin 1400 metre kapalı alana sahip olduğunu ve yanında otoparkı, kafeteryası ve mescidi bulunduğunu belirten Özten, pazara uzak olan bölgelerdeki vatandaşları ücretsiz olarak getirip götüreceklerini söyledi.