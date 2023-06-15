Söğütlü Belediyesi Kapalı Pazar Yerini Kurban Bayramı Sonrası Açacak
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Söğütlü Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı pazar yerinin Kurban Bayramı sonrası hizmete sunulması planlanıyor. Başkan Yardımcısı Adem Fidan ile birlikte pazar yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni pazar yerinin 1400 metre kapalı alana sahip olduğunu ve yanında otoparkı, kafeteryası ve mescidi bulunduğunu belirten Özten, pazara uzak olan bölgelerdeki vatandaşları ücretsiz olarak getirip götüreceklerini söyledi.
Söğütlü Belediyesince inşa edilen kapalı pazar yerinin, Kurban Bayramı sonrası hizmete sunulması planlanıyor.
Başkan Yardımcısı Adem Fidan ile pazar yerinde incelemelerde bulunan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Özten, seçimlerde halk pazarını yeniden merkeze getirme sözü verdiklerini anımsatarak, "1400 metre kapalı alana sahip, yanında otoparkı, kafeteryası ve mescidi olan yeni pazar yerini, Kurban Bayramı'nın ardından hep birlikte açacağız. Pazara uzak olan bölgelerdeki vatandaşlarımızı da belirlenen saatlerde tahsis ettiğimiz araçlarımızla ücretsiz getirip götüreceğiz." diye konuştu.