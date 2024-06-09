Söğüt'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir küçükbaş hayvan telef oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu.

İlçeye bağlı Oluklu köyünde Osman Demir'e ait ağıldaki küçükbaş hayvanlara sahipsiz köpekler saldırdı.

Hayvanlarına bakmaya giden Demir, ağıl kapısının kırık ve bazı hayvanlarının da yaralı olduğunu gördü.

Demir, yaptığı açıklamada, "Bir hayvanım telef oldu, 4 hayvanım da yaralı. Kaybolan hayvanlarımız vardı ama hepsini bulduk." dedi.