Söğüt'te hurda hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Söğüt'te hurda hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Söğüt'te hurda hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, hurda demir çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, hurda demir çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajda hurda demirler tespit edildi.

Bunların çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, araçtaki I.R.O. ve I.Ç'yi gözaltına aldı. Üzerinde kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirilen I.R.O'ya 2 bin 356 lira ceza da uygulandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Jandarma, Bilecik, Söğüt, Güncel, Haberler

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