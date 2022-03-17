Soğuktan iş yeri ve evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtı oluştu

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, bazı iş yeri ve evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta oluşan buz sarkıtları dikkati çekiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, bazı ağaçlar buz tuttu, bina ve iş yeri çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Yoldan geçerken uzun buz sarkıtlarını gören vatandaşlar, olası buz sarkıtlarının düşmesine karşı yollarını değiştirmek zorunda kaldı.

Öte yandan görevliler, kentte zaman zaman iş yeri ve evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırma çalışmalarını sürdürüyor.