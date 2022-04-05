Soğuktan donmak üzereyken bulunan kedi sınıfın maskotu oldu

TRABZON Trabzon'un Çaykara ilçesinde soğuktan donmak üzereyken bulunan kedi sınıfın maskotu oldu.

Çaykara ilçesinde Zeki Bilge İlkokul Müdürü İbrahim Garip, soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi görünce kucağına alarak okula getirdi. Odasına aldığı kediyle ilgilenen okul müdürünü gören sınıf öğretmeni Ahmet Pakış öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için kediyi sınıfa getirdi. Öğrencilerin de ilgi gösterdiği kedi sınıfın maskotu olunca öğretmen Pakış. sınıfa 3 ayrı barınak yaptı. Ders yapıldığı sırada sınıfta gezinen zaman zaman sıraların üstünde uyuyakalan kedi teneffüslerde de öğrencilerle dışarıya çıkıyor. Öğrenciler okulun bir parçası halin gelen yavru kediyi elleriyle beslerken, yavru kedi akşam olduğunda ise okulun yardımcı hizmetler personeli Türkan Bektaş'ın evine misafir oluyor. Öğrenciler gündüz sınıfta, akşamları ise evde kalan kedi ile birlikte olmanın sevincini yaşıyor.