Soğukta dökülen asfalt caddeyi saunaya çevirdi
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Soğukta dökülen asfalt caddeyi saunaya çevirdi Türkiye'nin en soğuk vilayetlerinden Sivas'ta soğuk havada dökülen asfalt ortaya ilginç görüntüler çıkarttı Türkiye'nin en soğuk vilayetlerinden Sivas'ta soğuk havada dökülen asfalt ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.
Soğukta dökülen asfalt caddeyi saunaya çevirdi
Türkiye'nin en soğuk vilayetlerinden Sivas'ta soğuk havada dökülen asfalt ortaya ilginç görüntüler çıkarttı
SİVAS - Türkiye'nin en soğuk vilayetlerinden Sivas'ta soğuk havada dökülen asfalt ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.
Sivas Belediyesi yaklaşan kış öncesi arka caddelerde başlattığı çevre düzenleme çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Belediye ekipleri çalışmalarını kar düşmeden tamamlamak için gayret gösteriyor. Bu çerçevede soğuk ve yağışlı havada dökülen asfaltta buharın oluşmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Soğuk havada dökülen sıcak asfalt adeta cadde ve sokakları saunaya dönüştürdü.