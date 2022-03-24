Son Dakika | SOĞUKTA 2 KEDİ İLE 1 KÖPEĞİN BİRBİRİNE SOKULDUĞU ANLAR KAMERADA

ELAZIĞ'da yağmurlu ve soğuk havada 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine yaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte soğuk ve yağışlı hava, vatandaşların yanı sıra sokak havyanları da etkiledi. Alacakaya ilçesinde yağmurdan ıslanan ve üşüdükleri görülen 2 kedi ile 1 köpeğin birbirlerine sokulduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.