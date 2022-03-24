Son Dakika | SOĞUKTA 2 KEDİ İLE 1 KÖPEĞİN BİRBİRİNE SOKULDUĞU ANLAR KAMERADA-- - Haberler

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Son Dakika | SOĞUKTA 2 KEDİ İLE 1 KÖPEĞİN BİRBİRİNE SOKULDUĞU ANLAR KAMERADA--

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da yağmurlu ve soğuk havada 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine yaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ'da yağmurlu ve soğuk havada 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine yaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte soğuk ve yağışlı hava, vatandaşların yanı sıra sokak havyanları da etkiledi. Alacakaya ilçesinde yağmurdan ıslanan ve üşüdükleri görülen 2 kedi ile 1 köpeğin birbirlerine sokulduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Son Dakika | SOĞUKTA 2 KEDİ İLE 1 KÖPEĞİN BİRBİRİNE SOKULDUĞU ANLAR KAMERADA--

Son Dakika | SOĞUKTA 2 KEDİ İLE 1 KÖPEĞİN BİRBİRİNE SOKULDUĞU ANLAR KAMERADA--

Son Dakika | SOĞUKTA 2 KEDİ İLE 1 KÖPEĞİN BİRBİRİNE SOKULDUĞU ANLAR KAMERADA--

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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