Son Dakika | SOĞUKTA 2 KEDİ İLE 1 KÖPEĞİN BİRBİRİNE SOKULDUĞU ANLAR KAMERADA--
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da yağmurlu ve soğuk havada 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine yaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ELAZIĞ'da yağmurlu ve soğuk havada 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine yaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte soğuk ve yağışlı hava, vatandaşların yanı sıra sokak havyanları da etkiledi. Alacakaya ilçesinde yağmurdan ıslanan ve üşüdükleri görülen 2 kedi ile 1 köpeğin birbirlerine sokulduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.