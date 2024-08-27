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Soğuksu 3. Etap TOKİ İhalesi Yapıldı

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Belediyeden yapılan açıklamada, Soğuksu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığı belirtildi. Proje, modern yaşam alanları sunacak ve şehrin estetik görünümünü güçlendirecek.

Soğuksu 3. Etap TOKİ ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 866 konut, 53 iş yeri, Kur-an kursu ve cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesinden oluşan Soğuksu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Soğuksu TOKİ projesinin hem modern yaşam alanları sunacağını hem de şehrin estetik görünümünü güçlendireceğini vurgulayarak, kentin daha yaşanabilir yer haline gelmesi için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Çetinkaya'nın ilk yardımcısı Fatih Ustaoğlu oldu

Belediye Başkanı Çetinkaya, açık bulunan iki başkan yardımcılığı kadrosundan birisine atama yapıldığını duyurdu.

Çetinkaya, yazılı açıklamasında, belediye meclis üyelerinin görüşlerini alarak açık bulunan iki başkan yardımcılığı pozisyonu için Fatih Ustaoğlu ve Begüm Cefakar'a teklif götürdüklerini belirtti.

Ustaoğlu'nun kendisine iletilen teklifi kabul ettiğini aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Ancak Begüm Cefakar iş yoğunluğu ve mevcut yükümlülüklerinin zaman yönetimini zorlaştırması nedeniyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden müsaade talep etti. Cefakar, tüm mesleki bilgi ve tecrübesiyle yanımızda olmaya devam edecek. Karabük'ümüz, hemşehrilerimiz için canla başla çalışacağı sözünü veren Sayın Fatih Ustaoğlu'na teşekkür ediyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Şehrimize ve insanımıza hayırlı olsun."

AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Danışma Toplantısı yapıldı

AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Danışma Toplantısı, İl Başkanı Ferhat Salt başkanlığında yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Çetinkaya, İl Başkanlığı'nda Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salt ve milletvekillerinin konuşma yaptığı toplantıda, meclis üyeleri de görüşlerini ve önerilerini paylaştı.

Birlik ve beraberlik mesajları veren meclis üyeleri, Çetinkaya'ya başkan yardımcısı atamaları dahil bütün kararlarında destek olacaklarını, görev süreleri içinde AK Parti'nin ortak akıl ve istişareye dayalı kararlar alması düsturunun her zaman öncelikleri olacağını kaydetti.

İl Başkanı Salt, kapanış konuşmasında, belediye başkanı ve meclis üyelerinin çalışmalarına katkı sunmak adına ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını, birlikte daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Safranbolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Halil İbrahim Ç. (61) idaresindeki 55 ARB 36 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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