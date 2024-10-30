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Soğukoluk Köyü'nde Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Soğukoluk Köyü'nde Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk Köyü'nde Ayhan Sarıkaya (46) evinin bahçesinde bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ERZİNCAN merkeze bağlı Soğukoluk Köyünde oturan Ayhan Sarıkaya (46), evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk Köyü'nde meydana geldi. Ayhan Sarıkaya'nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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