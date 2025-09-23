Haberler

Soğuk Savaş Rumuzlu Hesaplardan Yayınlanan Video Nedeniyle İki Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da 'Soğuk Savaş' rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan video nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla tutuklandı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğiyle ilgili sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmış, programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında dün akşam saatlerinde gözaltı kararı verilmişti.

Dün gözaltına alınan isimler bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Soydemir ve Akgündüz, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Soydemir ve Akgündüz'ün tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
