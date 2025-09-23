Soğuk Savaş Programına Soruşturma: İki Gözaltı

SOSYAL medyada 'Soğuk Savaş' isimli programda paylaşılan video üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlattı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturma gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Soydemir ve Akgündüz İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.