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Soğuk havaların ardından güneş keyfi

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
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Soğuk havaların ardından güneş keyfiTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan vatandaşlar soğuk havanın ardından güzel havanın tadını çıkardı Trakya başta olmak üzere Marmara bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın ardından, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine...

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Soğuk havaların ardından güneş keyfi

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan vatandaşlar soğuk havanın ardından güzel havanın tadını çıkardı

Trakya başta olmak üzere Marmara bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın ardından, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Soğuk havalarda boşalan sahil alan tekrar hareketlendi. Vatandaşlar yaptıkları açıklamada artık ince kıyafet ile dolaşmak istediklerini ifade ederek, "Artık yaz bahar. Havalar ısınacak. Ufak ufak ısınmaya devam ediyor. Şurada 3-5 gün sonra yazdan bahara geçeceğiz" dediler.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Haberler

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