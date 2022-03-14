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Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Emre Can Bayram - Güncel
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Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldıZONGULDAK Zonguldak'ta dört gündür olumsuz hava koşulları nedeniyle tezgahlar boş kaldı.

ZONGULDAK (İHA) - Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı

ZONGULDAK Zonguldak'ta dört gündür olumsuz hava koşulları nedeniyle tezgahlar boş kaldı.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denizden umduğunu bulamadı. Balığın olmaması nedeniyle tezgahlarda boş kaldı. Balık almak için tezgahlara gelen vatandaşlar ise eli boş döndü. Balıkçı Bayram Yılmaz, "Hava şartları belli. Önümüzde ki günlerde belki olur. 10-15 gün sonra balık sezonu bitiyor. Ondan sonra Allah Kerim. 4 gündür balık yok. Havanın soğuk olması balıkçılar için önemli değil. Denizden sudan. Deniz kendi kendine istop ediyor. Çoğu kayıklar istop etti. Sezon yavaş yavaş kapanıyor" dedi.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahlar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Güncel

Zonguldak, kar, Güncel, Haberler

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