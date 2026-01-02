Haberler

Eskişehir ve Kütahya'da eğitime ara verildi

Güncelleme:
Eskişehir ve Kütahya valilikleri, aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Eskişehir'de 5 ilçede, Kütahya'da ise tüm okullarda eğitim durduruldu.

ESKİŞEHİR Valiliği, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim gören okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kütahya Valiliği ise meteoroloji verilerine göre kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşeceğini belirterek, tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kütahya Valiliği, meteoroloji verilerine göre bu geceden itibaren kent genelinde soğuk havanın etkili olacağını ve sıcaklığın sıfırın altında 13'e, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde ise sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüş yaşanacağını duyurdu. Gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yaya ulaşımında risk oluşturabileceği belirtilen Valilik açıklamasında, "Kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de aynı tarihte bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Eskişehir Valiliği, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Çifteler, Seyitgazi, Günyüzü, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarda yarın 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
