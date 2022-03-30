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Soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Yolları açan iş makinesi Kar temizleyen iş makinesi Karla kaplı oyun parkı Kara gömülü evler Kar küreyen vatandaş Buz sarkıtları Buz sarkıtlarını kıran vatandaş Soğuk hava etkisini sürdürüyor KARS - Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

KARS (AA) - Yolları açan iş makinesi

Kar temizleyen iş makinesi

Karla kaplı oyun parkı

Kara gömülü evler

Kar küreyen vatandaş

Buz sarkıtları

Buz sarkıtlarını kıran vatandaş Soğuk hava etkisini sürdürüyor

KARS - Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk havanın etkisiyle bina ve iş yeri çatılarında uzun buz sarkıtları meydana geldi.

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

oyunlar, Kars, kar, Güncel, Haberler

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