Soğuk hava etkisini sürdürüyor
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Yolları açan iş makinesi Kar temizleyen iş makinesi Karla kaplı oyun parkı Kara gömülü evler Kar küreyen vatandaş Buz sarkıtları Buz sarkıtlarını kıran vatandaş Soğuk hava etkisini sürdürüyor KARS - Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.
KARS (AA) - Yolları açan iş makinesi
Kar temizleyen iş makinesi
Karla kaplı oyun parkı
Kara gömülü evler
Kar küreyen vatandaş
Buz sarkıtları
Buz sarkıtlarını kıran vatandaş Soğuk hava etkisini sürdürüyor
KARS - Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Soğuk havanın etkisiyle bina ve iş yeri çatılarında uzun buz sarkıtları meydana geldi.