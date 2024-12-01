Soğuk Hava Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Erzurum'da gece sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, Ardahan ve Kars'ta da benzer soğuk hava koşulları yaşanıyor. Araçların camları buz tutarken, cami bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için çeşitli malzemelerle örtme yoluna gidiyor.
Erzurum Ardahan ve Kars'ta soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece sıcaklığın sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu.
Cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı kentte, binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.
Ardahan
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanma meydana geldi.
Yol ve kaldırımların yanı sıra Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluştu.
Kars
Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, halı ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.