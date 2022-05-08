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SOĞUK HAVA DEPOSUNDA 'ANNELER GÜNÜ'

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NEVŞEHİR'e farklı illerden gelen mevsimlik limon işçisi kadınlar, bu yıl da Anneler Günü'ne çalışarak girdi.

NEVŞEHİR'e farklı illerden gelen mevsimlik limon işçisi kadınlar, bu yıl da Anneler Günü'ne çalışarak girdi. İşçi kadınlar, tüf kayalara oyulu soğuk hava depolarında çalışıp bu özel günü kutladı.

Merkez ilçesine bağlı Kavak beldesine, her yıl çevre illerden mevsimlik limon işçileri geliyor. Nisan ayından itibaren çalışan işçi kadınlar, tüf kayalara oyulu soğuk hava depolarında limon ayıklıyor. Çürükler çöpe gönderilirken, sağlam limonlar da sevk için hazırlanıyor. Kadın işçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'ne burada çalışarak girdi.

'BU YIL DA ÇALIŞARAK GEÇİRİYORUZ'

İki çocuk annesi Hatice Demirsöz, "Anne olmak çok güzel bir duygu. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarım. Allah, tüm kadınlara anne olmayı nasip etsin. Bu yıl da Anneler Günü'nü çalışarak geçiriyoruz" dedi. 3 çocuk annesi Zeynep Sağır ise "Mersin'in Silifke ilçesinden geldim. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Annelik, güzel bir duygu. Her kadının tatması gereken bir duygu. Buradan tüm Annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anneler Günü, Nisan, işçi, Güncel, Haberler

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