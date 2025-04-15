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Soğuk Hava Dalgası Van'da Meyve ve Sebzeleri Etkilemedi

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Türkiye'deki soğuk hava dalgası, Van'da meyve ve sebzeleri etkilemedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, sadece Çaldıran ve Başkale hattında hafif etkilerin görüldüğünü açıkladı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Soğuk hava dalgası Van'ı etkilemedi

VAN - Türkiye'yi etkisi alan soğuk hava dalgası Van'da meyve ve sebzeleri etkilemedi.

Türkiye'de nisan ayında görülen ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ve soğuk hava dalgası, Van'da meyve ve sebzeleri etkilemedi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, Türkiye'nin özellikle 11 Nisan tarihinden itibaren çok ciddi bir soğuk hava dalgasına maruz kaldığını ve don olaylarının gerçekleştiğini belirterek, "Özellikle Orta Anadolu Bölgesinde yoğunlaşmak üzere bu olaylar yaşandı. Soğuk hava ve don olaylarının ilimizi şu ana kadar etkilemediğini tespit etmiş durumdayız. Sadece Çaldıran, Başkale hattında çok hafif derecede etki gördü ve orada da hububatlar daha toprakla buluşmadığı için tarım anlamında zaiyatsız atlattık. Önümüzdeki süreci de sahada bütün ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Çiftçilerimize yönelik eğitim ve bilgilendirme sürecimiz devam ediyor. Çok şükür bir olumsuzluk yaşamadık" dedi.

Van'da meydana gelen fırtınanın bazı ahırlarda hasar oluşturduğunu da hatırlatan Şişman, "Özalp ve Gürpınar'da sınırlı sayıda işletmelerimizin çatıları uçtu. Onlarla ilgili de hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Güncel
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