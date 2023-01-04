Soğuk Hava Dalgası Hindistan'ın Kuzeyinin Tamamını Etkisi Altına Aldı

YENİ DELHİ, 4 Ocak (Xinhua) -- Hindistanlı yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, soğuk hava dalgasının ülkenin kuzeyinin tamamını etkisi altına aldığını duyurdu.

Hindistan Meteoroloji İdaresi'ne (IMD) göre, ülkenin kuzeybatı kesiminde önümüzdeki dört ila beş gün boyunca yoğun ila çok yoğun derecede sis ve soğuk hava koşulları devam edecek.

Hindistan'ın kuzeybatısı ve Madya Pradeş'in birçok yerinde en düşük sıcaklıklar iki ila altı santigrat derece aralığında seyrediyor.

Bu arada Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Çarşamba sabahı en düşük sıcaklık, mevsimin bugüne kadarki en düşük seviyesi olan 4,4 dereceye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 200 metreye kadar düşerken, kentteki karayolu ve demiryolu trafiği durumdan etkilendi.

Haberlere göre, demiryolu yetkilileri, Yeni Delhi'ye giden en az 19 trenin sisli hava şartları yüzünden bir buçuk ila dört buçuk saat rötar yaptığını belirtti.