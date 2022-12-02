Soğuk Bölgedeki Dünyanın İlk Yüksek Hızlı Demiryolu 670 Milyon Yolcu Taşıdı

Kışın düşük sıcaklıklarda çalışan dünyanın ilk yüksek hızlı demiryolu hattı olan Çin'in Harbin-Dalian Yüksek Hızlı Demiryolu'nda, 10 yıl önce hizmete girmesinden bu yana 670 milyon yolcu taşındı.

Kışın düşük sıcaklıklarda çalışan dünyanın ilk yüksek hızlı demiryolu hattı olan Çin'in Harbin- Dalian Yüksek Hızlı Demiryolu'nda, 10 yıl önce hizmete girmesinden bu yana 670 milyon yolcu taşındı.

Çin'in kuzeydoğusundaki üç eyaletten geçen 921 km uzunluğundaki demiryolunun tasarım hızı saatte 300 km.

Demiryolunun geçtiği bölgelerde kışın sıcaklık eksi 40 santigrat dereceye kadar düşüyor.

SES 1 (Çince): Wang HONGTAO, Harbin-Dalian Yüksek Hızlı Demiryolu Changchun bölümü görevlisi

"Harbin-Dalian Yüksek Hızlı Demiryolu, makas ve raylarda elektrikli ısıtma ve kar eritme cihazları ile donatılmıştır. Bu cihazlar kar yağdığında çalışmaya başlıyor. Çok kar varsa, 'çifte sigorta' da uyguluyoruz: trenlerin normal çalışmasını sağlamak için elektrikli ısıtma ve manuel kar temizleme."

SES 2 (Çince): TANG YUNPENG, Harbin-Dalian Yüksek Hızlı Demiryolu Shenyang bölümü görevlisi

"Şu anda Harbin-Dalian Yüksek Hızlı Demiryolu, altyapıyı, mobil ekipmanı, kapsamlı algılamayı, afet önleme ve azaltma ile acil durum kurtarma çalışmalarını entegre eden bir güvenlik yönetim sistemi oluşturdu. Soğuk bölgelerde destekleyici bir güvenlik garanti sistemi geliştirdi. Bunlar dünyadaki yüksek hızlı demiryollarının düşük sıcaklıkta işletilmesine ilişkin teknik boşlukları doldurmaya ve Harbin-Dalian Yüksek Hızlı Demiryolunun güvenli ve düzenli çalışmasını sağlamaya yarıyor."

Geçtiğimiz 10 yılda, demiryolu hattının güvenli bir şekilde işletilmesi, Çin'in kuzeydoğusunda ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shenyang kentinden bildiriyor. (XHTV)