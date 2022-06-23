Sofya Havaalanı'nda "Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu" fotoğraf sergisi açıldı

Sofya Havaalanı'nda gerçekleşen etkinlik

Etkinliğe katılanlar

Fotoğraf sergisi

THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak'ın konuşması

Dimitar Karanikolov'un konuşması

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün konuşması

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile röportaj

Dimitar Karanikolov ile röportaj SOFYA (AA) – Türk Hava Yolları'nın (THY) Sofya Havaalanı'nda sponsorluğunu yaptığı "Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu" fotoğraf sergisi törenle açıldı.

THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak, açılışta yaptığı konuşmada, "Tüm sanat ve seyahat severleri, yetenekli Dimitar Karanikolov'un merceğinden dünyanın güzelliğine dokunmak için sihirli sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Seyahat, bizi zenginleştiren ve yeni duygular ve deneyimlerle dolduran uçsuz bucaksız bir zenginliktir." dedi.

Karanikolov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslında mimar olduğunu, 10 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını ve 3 yıl önce THY'den bir sanat projesi için teklif aldığını anlattı. THY'nin en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmeye destek verdiğini vurgulayan Karanikolov, "6 destinasyon belirledik. Araya Kovid-19 salgını girdi ancak her şeye rağmen projemiz başarıyla sonuçlandı. Olağanüstü mekanlar gezdik, olağanüstü insanlarla tanıştık." diye konuştu.

Dünyanın her yerinde güzelliği keşfetmekten mutluluk duyduğunu belirten Karanikolov, "Sergimizin verdiği mesajına gelince, tüm dünyada insanlar güzel ve ilginçtir ve farklı kültürlerle temas ederken maneviyatımız zenginleşir." dedi.

Serginin açılış törenine katılan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de THY'nin her zaman olduğu gibi Sofya'da da son derece aktif olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"THY, Sofya ve Varna'dan günde 3 seferle Bulgaristan'ı bütün dünyaya, 300'den fazla destinasyonla bağlayabilen kapasitesini gösteriyor. Bundan sonra da THY, Bulgaristan'da da sanatı, sanatçıyı desteklemeye ve bizimle buluşturmaya devam edecek."

Dimitar Karanikolov'un Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Özbekistan, Etiyopya, Lübnan ve Endonezya'ya gezilerinde çektiği binlerce fotoğraftan derlenen 40 eserin yer aldığı sergi bir ay açık kalacak.