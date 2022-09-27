Sofya'da yıldırımın isabet ettiği 3 Suriyeli öldü Güncel Haberler Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da akşam saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet eden üç kişi hayatını kaybetti. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da akşam saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına sırasında yıldırım isabet eden üç kişi hayatını kaybetti. Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) bir ağacın altında yağmurdan korunmaya çalışan 3 Suriyelinin, yıldırım isabet etmesi nedeniyle olay yerinde can verdiklerini bildirdi. Olayda ağır yaralanan diğer bir Suriyeli ise hastaneye kaldırıldı. Meteoroloji yetkilileri kısa süreli fırtına sırasında kente 800'den fazla noktaya yıldırım isabet ettiğini bildirirken kentin birçok semtinde elektrikler kesildi. Fırtınada devrilen ağaçlar nedeniyle trafikte sorunlar yaşandı. Güncel Kaynak: AA / Ihvan Radoykov Bulgaristan Fırtına Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sofya'da yıldırımın isabet ettiği 3 Suriyeli öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.